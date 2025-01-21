Бракованные медали

Автор: Лейла Таривердиева

Ежедневная американская деловая газета The Wall Street Journal сообщила на днях, что Парижский монетный двор, отвечавший за изготовление медалей, уволил трех высокопоставленных должностных лиц: промышленного директора, директора по производству и руководителя отдела качества, охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды.

Точная причина увольнения не сообщается, но большинство экспертов склоняются к мнению, что кадровый погром стал следствием скандала с медалями парижской Олимпиады. Особенно большие проблемы возникли у бронзовых медалистов. По оценкам специалистов, причиной послужило использование некачественного лака, который не смог защитить металл от порчи. Так, медаль американского скейтбордиста Найджа Хьюстона пришла в плохое состояние всего через две недели после Олимпиады. Поверхность медали треснула и начала отслаиваться. Хьюстон пожаловался в соцсетях, что при получении медаль выглядела отлично, но, побывав в контакте с его кожей, начала темнеть. "Медаль выглядит так, будто она побывала на войне и вернулась обратно", - написал Хьюстон в соцсети.

Позднее оказалось, что аналогичные проблемы возникли не только у американского скейтбордиста. И жалобы потекли потоком. В числе тех, кто пожаловался, были прыгунья в воду из Великобритании Ясмин Харпер, французский пловец Максим Груссе, ирландские гребцы Филип Дойл и Дэйр Линч, рапирист из США Ник Иткин. Последний, как выяснилось, уже успел продемонстрировать неприятности со своей медалью, которые начали проявляться через два дня после награждения. На церемонии закрытия Игр его "Ника" уже выглядела так, будто пролежала со времен предыдущей Олимпиады. А через месяц состояние "пациентки" совсем ухудшилось. В начале декабря показали в соцсетях свои медали французские пловцы Клемент Секки и Йоанн Ндойе-Бруар. Награды были в многочисленных трещинах.

осле того, как разгорелся скандал, Парижский монетный дом пообещал заменить ряд медалей, выданных олимпийцам и паралимпийцам на летних Олимпийских играх. Как пишет La Lettre, монетный двор отказался называть, сколько именно медалей будут заменены. В компании заявили, что "изменили и оптимизировали свой относительный процесс лакировки", а все испорченные медали будут заменены в первом квартале 2025 года".

НОК Азербайджана тоже намерен обратиться в МОК после проверки состояния всех медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами на Олимпиаде в Париже. В пресс-службе Национального олимпийского комитета сообщают, что проводится тщательное разбирательство по этому вопросу. Все медали будут проверены, и после завершения разбирательства НОК обратится в Международный олимпийский комитет.

А ведь как красиво все начиналось. Медали были разработаны парижским ювелирным домом Chaumet, и по задумке производителя в каждую из них был встроен небольшой кусочек Эйфелевой башни. Реальный фрагментик, между прочим. Очень оригинальное решение, чисто в традиции утонченного французского вкуса. Но в погоне за утонченностью деталей французские ювелиры забыли о самом главном - о качестве.

В последний день Олимпиады датский бадминтонист Виктор Аксельсен сравнил две золотые медали, завоеванные им на летних Олимпийских играх в Токио в 2021 году и на Играх в Париже в 2024 году. В комментариях к этому посту, опубликованному в соцсетях, пользователи пришли к выводу, что парижская выглядит "дешевой". Возможно, пользователи и правы. Олимпиада в Париже в целом выглядела очень дешево, и потому проблемы с медалями были, в какой-то мере, ожидаемыми. По мнению профессионалов, оргкомитет Олимпиады решил сэкономить, предоставив контракт по протекции, а не по способностям. То, что случилось, это результат ошибки производителя, но ответственность за скандал лежит и на организаторах.

прочем, Париж-2024 начал обрастать скандалами еще до старта. А уж во время старта ситуация стала вообще "неуправляема". Все помнят двусмысленные сценки и музыкальные номера на открытии Игр, скандал вокруг ЛГБТ-пародии на "Тайную вечерю". Организаторы отметились также политическими провокациями. А каким позором для французской стороны стало состояние воды в реке Сена! Грязная вода вызвала проблемы со здоровьем у атлетов из Германии, Швейцарии, Канады, Казахстана, Бельгии и других стран.

Организована Олимпиада была из рук вон плохо, из-за чего специалисты назвали парижские Игры худшими в истории. Желание сэкономить на комфорте, здоровье и питании спортсменов стало предметом широких обсуждений. Дошло до того, что делегациям стран пришлось самим завозить кондиционеры. Попытка представить картонные кровати как образец борьбы за чистую экологию тоже не имела успеха. Не смогла страна-организатор обеспечить и безопасность участникам и гостям Олимпиады. Это позор, что за дни Игр многие спортсмены и члены делегаций подверглись ограблению.

Такое впечатление, что Франция вообще не старалась провести Олимпиаду на хорошем уровне. Если бы старалась, у нее это, несомненно, получилось бы. Париж отнесся так, будто мероприятие ему навязали, а не сам Макрон вымаливал его у МОК чуть ли не на коленях. Теперь вот скандал с медалями, который всколыхнул неприятное послевкусие парижских Игр. Уже неделю Олимпиаду-2024 поминают недобрым словом в СМИ разных стран.

Похоже, команда Макрона исходит из противоречивого мнения о том, что негативный пиар - это тоже пиар.