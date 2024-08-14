Чем запомнится Париж-2024

Автор: Лейла Таривердиева

Олимпиада это спортивный праздник, радостные воспоминания о котором у участников и зрителей остаются надолго. Так должно быть в идеале, и чаще всего именно так и случается. Но бывают и исключения. Отдавая Игры 2024 года Франции, никто в МОК наверняка не ожидал, что эта страна окажется в числе исключений.

Олимпиада Париж-2024 запомнится надолго. К сожалению, о ней больше говорят в связи со скандалами и проблемами, чем в связи с рекордами. Хотя сказать есть о чем - ведь на Играх было установлено 32 мировых и 125 олимпийских рекордов. Об этом вспоминают куда реже, чем о кишечной палочке в Сене или клопах. И виноваты в этом не "вражеская пропаганда" и не "завистники", а сама Франция. Видимо, организаторы отнеслись к задаче с позиции "мы не можем не понравиться". Как вообще возможно, чтобы что-то от бренда "мэйд ин Франс" кому-то не понравилось? Законодательница мод, эталон вкуса, колыбель культуры и демократии - все это про Францию. И во многом это действительно так. Но, как говорил Шекспир, "неладно что-то в датском королевстве". При всех возможностях, при всем богатстве традиций, при всем том культурном и цивилизационном вкладе, что заслуженно записан за Францией, эта страна при Эмманюэле Макроне превратилась в некую топорную версию себя.

Недавно французские СМИ обвинили Азербайджан в очернении парижской Олимпиады. Мы, конечно, рады, что во Франции нас читают, но перепечатка новостей, взятых из мировых СМИ, не может считаться преднамеренным очернением. Почему вокруг парижской Олимпиады столько скандалов, почему в ее организации так много недостатков, это вопросы не к нам, а к самим организаторам. Нынешние Игры были посвящены "устойчивому развитию", но насколько оно оказалось действительно устойчивым?

Из самых последних новостей касательно Олимпиады в Париже можно узнать, что в южнокорейском международном аэропорту Инчхон специально обученная собака обследует возвращающихся с Игр спортсменов, членов делегации и их багаж на предмет обнаружения... клопов. В целях профилактики специалисты и собака-ищейка будут встречать пассажиров из Парижа в таком формате до 8 сентября. Более того, в аэропорту проводится дополнительная дезинфекция самолетов, выполняющих рейсы между Парижем и Сеулом. Об этом написало агентство Reuters.

Скандал на старте

Не будем сейчас говорить о многочисленных проблемах, выявленных при подготовке к Олимпиаде. Потому что все они дали о себе знать на самих Играх.

Скандалы начались уже в день открытия. Как сообщает французский ресурс Reinformation.TV, церемонию открытия многие назвали богохульством. Скандал разразился вокруг ЛГБТ-пародии на "Тайную вечерю". Издание отмечает, что конференция католических епископов осудила сцены насмешек и издевательств над христианством. Полемика разгорелась быстро, и некоторые страны начали цензурировать определенные моменты церемонии. Впервые в истории Олимпийских игр стало невозможно посмотреть ее в записи. France TV вообще удалил свой твит с церемонии. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен назвал произошедшее выражением свободы...

Экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже. "Я человек очень широких взглядов. Но то, что они сделали, было позором", - заявил он.

После разразившегося скандала американская телекоммуникационная компания C Spire приняла решение отозвать свою рекламу на Олимпийских играх в Париже. "Мы были шокированы высмеиванием "Тайной вечери" во время открытия Олимпиады в Париже. Компания откажется от рекламы на этих Олимпийских играх", - сообщила пресс-служба C Spire.

Все ждали реакции Ватикана, и она последовала. Ватикан выступил с официальным заявлением, в котором сказано, что "Святой престол не может не присоединить свой голос к голосам других, которые отметили в последние дни, что многие христиане и верующие других религий были обижены некоторыми сценами. На таком престижном событии, которое объединяет общие ценности, не могут прибегать к метафорам, которые представляют в нелепом свете религиозные убеждения".

Церемония открытия отметилась и рядом других казусов. Так, флаг Олимпиады был поднят кверху ногами. Сборную Южной Кореи представили на параде как северо-корейскую, что вызвало скандал и закончилось извинениями со стороны МОК. Международному олимпийскому комитету пришлось извиняться также перед Азербайджаном за хамские комментарии ведущих французского телеканала France 2 во время прохода, точнее, проплыва национальных делегаций на открытии Олимпиады.

Сена

Пожалуй, вторым после Макрона главным антигероем этой Олимпиады стала река. Ситуация с состоянием воды в Сене превратилась в настоящую драму. Еще в апреле независимая экологическая организация Surfrider Foundation начала бить тревогу по поводу состояния речной воды. На очистку реки было выделено полтора миллиарда евро, но ничего не изменилось. В ходе соревнований в дни Олимпиады было отмечено множество фактов плохого самочувствия пловцов после заплыва. Грязная вода вызвала проблемы со здоровьем у атлетов из Германии, Швейцарии, Канады, Казахстана, Бельгии и других стран.

Независимый французский сайт Mediapart провел расследование и написал о том, что анализы качества воды в Сене показывают реальное состояние дел, отличающееся от обнадеживающих заявлений властей Франции. Отмечено, что суточные образцы, взятые лабораторией Eau de Paris, связанной с мэрией Парижа, выявили факты загрязнения, которые организаторы пытались скрыть. Mediapart считает, что информация о качестве воды была ограничена мэрией Парижа и Организационным комитетом Игр, что усилило непрозрачность результатов и ввело общественность в заблуждение.

Организация

Испанский специалист Серджио Лопес сравнил Игры-2024 в Париже с семью Олимпиадами, в которых он принимал участие как спортсмен и как тренер. "Из семи летних Игр, на которых я был, это худшие. Тренер из Австралии придерживается того же мнения. Они худшие, это мнение многих. Жаловаться не на что, условия для всех одинаковые. Жаль, что страна, которая так хвастается тем, как она это делает, проводит такие Игры. Я был на чемпионатах субазиатских стран из слаборазвитых государств, которые добились большего в организации турниров. Это мое мнение", - цитирует Лопеса издание Relevo.

На французском новостном сайте Mostraak.com была размещена статья под заголовком "Олимпийская деревня в Париже превратилась в лагерь выживания для спортсменов". В статье отмечено, что при 40-градусной жаре в комнатах для спортсменов нет кондиционеров, и иностранным делегациям пришлось срочно завозить сотни портативных кондиционеров.

Продолжая выявление фактов, французское издание остановилось на картонных кроватях. Этот пикантный предмет мебели вызвал нарекания и недовольство у многих. Слишком озабоченные вопросами экологии организаторы не посчитались с такими "мелочами", как необходимость комфорта и нормального сна для спортсменов.

Кстати, итальянский пловец Томаш Чеккон в знак протеста против отсутствия в олимпийской деревне кондиционеров заснул на улице прямо на земле. В соцсетях было размещено фото, на котором видно, что олимпийский чемпион, только завоевавший золотую медаль, спит на расстеленном полотенце. Шесть членов сборной Южной Кореи по плаванию покинули олимпийскую деревню и поселились в отеле рядом с бассейном в Нантере, сообщал сайт RMC Sport. В отеле и кондиционер, и до бассейна не нужно добираться полтора часа.

Плохо поработали организаторы и над ареной "Марсово поле", где проходили поединки борцов в разных дисциплинах. Глава Федерации дзюдо Франции Стефан Номис заявил AFP накануне начала поединков, что арена не готова. Ковры, которые были слишком упругими, пришлось менять в последнюю минуту, повсюду пыль. Номис упрекнул оргкомитет Олимпиады в плохой подготовке арены к проведению соревнований.

Питание

Как известно, атлеты должны хорошо питаться. С этим в Париже тоже были проблемы. Тот же французский сайт Mostraak.com указывает, что помимо неудовлетворительных вкусовых качеств еды и мизерных порций, наблюдался и дефицит некоторых популярных продуктов. Дошло до того, что британской сборной пришлось задействовать собственного повара. "Оргкомитет и его поставщик услуг Sodexo утверждают, что отреагировали увеличением количества и удовлетворением спроса. Но ущерб уже нанесен. Из-за дефицита, вкусовых разочарований и бесконечных очередей многие спортсмены теперь избегают столовых, предпочитая доставку еды или приготовление еды на месте. Тяжелый удар по репутации французской гастрономии, которая должна была стать одной из гордостей этих Игр", - пишет французский ресурс.

"Еда - это, мягко говоря, катастрофа, - сказал агентству DPA игрок сборной Германии по хоккею на траве Кристофер Рюр. - Вы ждете в очереди невероятно долго, станций невероятно мало. Качество еды тоже не очень хорошее".

Газета Daily Mail приводит слова главы Британской олимпийской ассоциации Энди Энсон, который утверждал: "Не хватает определенных продуктов: яиц, курицы, определенных углеводов. Кроме того, важно качество еды, поскольку спортсменам подают сырое мясо. Наши спортсмены решили, что лучше поедят в нашем ресторане в Клиши".

Транспорт

В день открытия Олимпиады имели место проблемы на железной дороге. Из-за серии поджогов кабелей и релейных шкафов остановились скоростные поезда, 800 тысяч человек, в том числе спортсменов, находившиеся в четырех поездах, не попали в свои пункты назначения. Власти заявили о саботаже.

Медали

Скейтбордист Найджа Хьюстон, представляющий сборную США, заявил о том, что медали на Олимпийских играх в Париже плохого качества. Об этом он рассказал в своих социальных сетях. "Медали великолепные, когда совершенно новые. После того, как я дал друзьям поносить ее на выходные, она стала выглядеть хуже. Очевидно, они не такого высокого качества", - передает слова Хьюстона Газета.Ру. .

Хьюстон стал бронзовым призером в соревнованиях по скейтбордингу в дисциплине "стрит".

Криминал

Еще за несколько месяцев до Олимпиады говорилось об ожидающихся проблемах с безопасностью. И проблемы действительно не заставили себя ждать. С первых же минут пребывания в Париже многим спортсменам и гостям довелось ощутить это на себе. На территории олимпийских объектов было размещено 35 тысяч полицейских и жандармов, 18 тысяч военнослужащих и несколько тысяч сотрудников частных охранных компаний. Но преступников это не остановило.

В день прибытия в Париж ограбили команду Австралии по велоспорту. об этом спортсмены написали в соцсетях, выложив фото своего развороченного багажа. Из автобуса были украдены не только бумажники, но и снаряжение, включая массажный стол физиотерапевта. Используя устройства отслеживания багажных бирок, спортсмены смогли найти некоторые вещи из своего фургона, которые были разбросаны по местному парку.

За пару дней до окончания Игр неизвестные укррали сумку заместителя министра спорта и молодежной политики Южного Судана с 35 тысячами долларов. Как сообщает журнал Valeurs Actuelles, речь идет о средствах на содержание делегации страны во время Олимпиады-2024. По данным издания, инцидент произошел в гостинице в пригороде Вильжюиф. Чиновница оставила сумку без присмотра на одном из столов в лобби отеля. В сумке также были ювелирные украшения, документы, мобильный телефон и различные пропуска для доступа на олимпийские объекты. Позднее сумка была обнаружена полицией в коммуне Масси под Парижем, однако денег и украшений в ней не оказалось.

В день открытия Игр в Париже ограбили легенду бразильского футбола Зико. У него увели чемодан, в котором находились полмиллиона евро, дорогие часы, золото и бриллианты. До этого в Париже был ограблен полузащитник сборной Аргентины Тьяго Альмада. Вещи футболиста были украдены перед стартовым туром группового этапа олимпийского футбольного турнира. По информации BFMTV, у футболиста украли драгоценности на общую сумму 50 000 евро.

Далее была еще серия краж. По информации французского издания Le Parisien, у японского регбиста пропало обручальное кольцо и 3 тысячи евро, а у тренера сборной Австралии по хоккею с мячом украли банковскую карту, с которой сняли 900 евро. Отмечается, что в номерах пострадавших не было обнаружено никаких следов взлома.

На прошлой неделе жертвами ограбления в олимпийской деревне под Парижем стали велогонщики сборной Словакии. у словацких спортсменов украли оборудование, которое хранилось в незапертом шкафчике, десятки велопокрышек, запчасти и несколько переключателей общей суммой на 2,3 тысячи евро.

Если порыться Интернете, таких историй всплывет предостаточно.

Бурный финал

Самым запоминающимся моментом церемонии закрытия Олимпийских Игр в Париже, помимо, пожалуй, появления голливудской звезды Тома Круза, был конфуз Макрона. Когда президент Франции вышел для произнесения речи, трибуны стадиона "Стад де Франс" устроили ему встречу свистом. Из-за столь "теплого" приема Макрон даже немного растерялся и не сразу смог начать свою речь.

Больше унылая церемония не запомнилась ничем.

Не запомнилось бы и слишком затянутое и скучное открытие Игр, если бы не околорелигиозный скандал. Спасибо скандалу...