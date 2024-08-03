Олимпиада в Париже продолжает подвергаться критике со стороны СМИ. Оставаться в стороне не удается даже местным изданиям. В частности, на французском новостном сайте mostraak.com размещена статья под заголовком "Олимпийская деревня в Париже превратилась в лагерь выживания для спортсменов", в которой рассказывается о "прелестях" олимпийской жизни участников международных соревнований.

Day.Az представляет перевод статьи:

Печь без кондиционера

При температуре около 40°C у спортсменов нет другого выбора, кроме как таять на месте в прямом и переносном смысле. И не рассчитывайте, что кондиционер их спасет! Оргкомитет, проявляя великую экологическую мудрость, решил проигнорировать этот важный "аксессуар". Результат: иностранным делегациям, обеспокоенным благополучием своих спортсменов, пришлось принять решение срочно привезти сотни портативных кондиционеров. Был создан настоящий логистический балет, достойный величайших оперных буффонов.

Картонные кровати

Знаменитые картонные кровати, предназначенные для переработки после Игр, являются предметом разговоров в Олимпийской деревне. Некоторые спортсмены жалуются на дискомфорт, например, испанская гандболистка Лиза Чаптчет, которая считает свою кровать "слишком жесткой", или польская фехтовальщица Мартина Сватовска-Венгларчик. Индийский игрок в настольный теннис даже говорит, что ему было трудно "спокойно спать" в первые ночи из-за этих "картонных" кроватей.

Но другие, такие как датская пловчиха Сигне Бро, ценят экологичность этих кроватей, сделанных из переработанных материалов, таких как рыболовные сети. Преимущество в том, что у нас не будет "10 тысяч коек на руках по окончании Игр", с юмором подчеркивает она. Короче говоря, эти знаменитые кровати разделяются, но одно можно сказать наверняка: они никого не оставляют равнодушными...

Реставрация, оставляющая горький привкус

Гигантская деревенская столовая, рекламируемая как "самый большой ресторан в мире" с ежедневным питанием 40 000 человек, похоже, изо всех сил пытается удовлетворить вкусовые рецепторы 15 000 голодных спортсменов. Несмотря на наличие звездных поваров, многие жалуются на отсутствие вкусов и приправ в блюдах. "Это не совсем французская кухня", - сетует звезда гимнастики Симона Байлз.

Хуже того, дефицит затрагивает некоторые очень популярные продукты, такие как яйца, мясо на гриле и крахмалистые продукты, что вынуждает поваров нормировать их. Таким командам, как Великобритания, даже пришлось срочно привлекать собственных поваров! В результате такие спортсмены, как немецкий пловец Лукас Мацерат, говорят, что первые несколько дней они были голодны, потому что порции были слишком маленькими.

Оргкомитет и его поставщик услуг Sodexo утверждают, что отреагировали увеличением количества и удовлетворением спроса. Но ущерб уже нанесен. Из-за дефицита, вкусовых разочарований и бесконечных очередей многие спортсмены теперь избегают столовых, предпочитая доставку еды или приготовление еды на месте. Тяжелый удар по репутации французской гастрономии, которая должна была стать одной из гордостей этих Игр...

Неоднозначный старт

Из-за удушающей жары в комнатах без кондиционера, картонных кроватей, которые разделены между собой, и неудовлетворительного питания, олимпийская деревня Парижа далеко не единодушно оценена спортсменами. Неоднозначное начало для этих версий Олимпийских игр, посвященных "устойчивому развитию", где хорошие экологические намерения иногда вступают в противоречие с реальностью на местах.