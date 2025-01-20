Когда вернутся олимпийские чемпионы?

Международный сезон в дзюдо совсем скоро вступит в свои права. Через 11 дней в Париже начнется турнир "Большого шлема" по дзюдо, после которого следующей остановкой в календаре станет Баку - 14-16 февраля здесь пройдет второй "Grand Slam" года.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, первые соревнования в постолимпийский год имеют свою специфику - многие лидеры пока не спешат возвращаться на татами, пока находясь в промежуточных кондициях. Впрочем, на "Большом шлеме" в Париже будет достаточно призеров Олимпиады, особенно если говорить о хозяевах татами. В доманюю заявку вошли двукратные призеры Летних Игр Лука Мхеидзе (60 кг), Романе Дико (+78 кг), соперник Хидята Гейдарова по парижскому финалу Жоан-Бенджамин Габа (73 кг) и множество других велущих французских дзюдоистов.

Вместе с тем, многих волнует вопрос о том, где можно будет увидеть в деле наших олимпийских чемпионов. И Хидаят Гейдаров (73 кг), и Зелим Коцоев (100 кг) прошли вместе с командой первые сборы в Миттерсиле (Австрия) и продолжают готовится к сезону. Вряд ли они будут бороться на бакинском "Большом шлеме" в Баку, их возвращение пройзойдет чуть позже.

Возможно, это будет чемпионат Европы в Подгорице (Черногория) 23-27 апреля. Также велика вероятность того, что Хидаят и Зелим выступят на чемпионате мира в Будапеште (13-20 июня). Тем более что оба являются действующими обладателями титула и хотели бы преумножить свои достижения.

Естественно, что после насыщенного на события прошлого года Гейдаров и Коцоев не будут выступать в режиме нон-стоп. Сейчас этого и не нужно, поэтому можно предположить, что они могут участвовать в небольшом количестве стартов за год, постепенно набирая форму. Наверняка тренерский штаб сборной уже определился с планом выступлений олимпийских чемпионов, осталось дождаться их возвращения на татами.