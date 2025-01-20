Fox News о планах Трампа после инаугурации

После инаугурации, запланированной на понедельник, избранный президент США Дональд Трамп намерен подписать указ о размещении войск на южной границе страны и возобновлении строительства стены на границе с Мексикой, как сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на свои источники.

Как утверждает телеканал, одним из первых распоряжений Трампа будет поручение федеральному правительству вновь начать строительство пограничной стены, процесс которого был в значительной степени приостановлен при предыдущей администрации. Кроме того, указ будет направлен на прекращение практики условно-досрочного освобождения мигрантов, применявшейся во время президентства Джо Байдена.



Второй указ предусматривает развертывание американских войск на границе под руководством Северного командования США с акцентом на приоритетную защиту границ и территориальной целостности страны в стратегических военных планах, как уточняется в сообщении телеканала.

Ранее сообщалось, что в первый день своего президентства Трамп намерен издать указ о создании целевых групп, в состав которых войдут сотрудники правительственных агентств, включая ФБР, для полного уничтожения преступных картелей, которые будут классифицироваться как иностранные террористические организации.

Кроме того, согласно информации портала Axios с отсылкой на анонимные источники, Трамп на встрече с республиканскими сенаторами представил план из 100 указов, значительное число которых будет ориентировано на ужесточение миграционной политики и укрепление границ.

По данным информационного агентства AP, Трамп планирует реализации многих из этих указов, связанных с миграционной политикой и укреплением границ, в первый день своего президентского срока. Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января, после чего он вернется в Белый дом в качестве 47-го президента Соединенных Штатов, сменив демократа Джо Байдена после четырехлетнего перерыва.