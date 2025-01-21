Китайские космонавты впервые получили кислород на орбите

Экипаж китайского космического корабля "Шэньчжоу-19" в ходе исследований впервые получил кислород в космосе при помощи искусственного фотосинтеза.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание South China Morning Post.

В статье SCMP сказано, что космонавты, которые сейчас находятся на орбитальной станции "Тяньгун", впервые в мире произвели кислород при помощи технологии искусственного фотосинтеза. Серия из 12 экспериментов проводилась в замкнутом пространстве.

Для преобразования воды и углекислого газа в кислород задействовали полупроводниковые катализаторы. Таким образом исследователям удалось имитировать процесс фотосинтеза. Новая технология позволит получать кислород для создания ракетного топлива.

К сожалению, воспроизведение кислорода таким способом оказалось весьма энергозатратным процессом. Эксперты уточнили, что инновационная практика не подойдет для колонизации Луны и Марса.