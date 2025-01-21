https://news.day.az/economy/1724336.html В Азербайджане растет число застрахованных лиц - ФОТО За январь-декабрь 2024 года число застрахованных лиц, зарегистрированных в системе индивидуального учета, увеличилась на 179 089 человек или на 3,59 процента. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Государственный фонд социальной защиты населения Азербайджана.
В Азербайджане растет число застрахованных лиц - ФОТО
За январь-декабрь 2024 года число застрахованных лиц, зарегистрированных в системе индивидуального учета, увеличилась на 179 089 человек или на 3,59 процента.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Государственный фонд социальной защиты населения Азербайджана.
Таким образом, по состоянию на 1 января 2025 года число застрахованных лиц в Азербайджане составило 5 миллионов 163 тысячи 590 человек.
Ранее были названы условия получения лекарств по ОМС в Азербайджане.
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