В Азербайджане растет число застрахованных лиц

За январь-декабрь 2024 года число застрахованных лиц, зарегистрированных в системе индивидуального учета, увеличилась на 179 089 человек или на 3,59 процента.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Государственный фонд социальной защиты населения Азербайджана.

Таким образом, по состоянию на 1 января 2025 года число застрахованных лиц в Азербайджане составило 5 миллионов 163 тысячи 590 человек.

Ранее были названы условия получения лекарств по ОМС в Азербайджане.