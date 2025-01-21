Горнодобывающая отрасль сталкивается с дефицитом поставок на фоне растущего спроса на медь

Глобальный переход к экологически чистой энергетике и электрификации делает критически важные минералы основой промышленного развития, однако проблемы с поставками могут замедлить прогресс.

Об этом заявил президент и генеральный директор канадской ресурсной компании Teck Джонатан Прайс, на панели "Геоэкономика энергетики и материалов" в рамках Всемирного экономического форума (WEF) в Давосе, передает Day.Az.

"Сейчас отличное время для горнодобывающей отрасли из-за высокого спроса, обусловленного энергетическим переходом", - отметил Прайс. "Критически важные минералы лежат в основе всех мегатрендов - от электрификации до искусственного интеллекта. Например, в секторе меди, одном из крупнейших и самых зрелых рынков критических минералов, спрос, по прогнозам, вырастет на 25% в течение следующего десятилетия и на 40% к 2040 году".

Тем не менее, по словам Прайса, существующие проблемы с поставками становятся основным препятствием. "Действующие шахты сталкиваются с падением содержания полезных ископаемых, а новые месторождения расположены на большей глубине, имеют низкое содержание минералов и находятся в сложных географических зонах. Будущие шахты, например, на высоте более 5 000 метров в Аргентине, представляют невероятные трудности для строительства и эксплуатации", - добавил он.

По его словам, увеличивают затраты и общественные ожидания, включая необходимость строительства опреснительных установок, использования возобновляемых источников энергии и соблюдения строгих экологических стандартов. Прайс подчеркнул, что эти меры необходимы, но требуют более предсказуемых процессов получения разрешений.

"Мы не предлагаем сокращать проверки в области экологии или взаимодействия с сообществами, но правительства должны создать надежные регуляторные механизмы для ускорения процесса разрешений", - заявил он. "Индустриальные стратегии должны демонстрировать поддержку инвестиций в добычу полезных ископаемых, а для реализации устойчивых проектов необходим приток капитала".

Прайс также указал на необходимость пересмотра механизмов ценообразования на сырьевые товары. "Текущие рынки ориентируются на баланс спроса и предложения сегодняшнего дня, а не на будущие потребности, что усложняет привлечение капитала для долгосрочного развития", - пояснил он.

По его словам, горнодобывающая отрасль нуждается в скоординированных усилиях правительств, сообществ и инвесторов для обеспечения поставок критически важных минералов, которые имеют решающее значение для глобального энергетического перехода.