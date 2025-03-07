Проходит очередное пленарное заседание парламента Азербайджана

7 марта проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает Day.Az в повестку заседания включены 14 нижеприведенных вопросов.

1. Ежегодный отчет уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики о защите прав человека в стране в 2024 году;

2. Законопроект Азербайджанской Республики "О присоединении к "Уставу Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран";

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О борьбе с коррупцией" (третье чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки" (третье чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках и Закон Азербайджанской Республики "О военной обязанности и военной службе" (третье чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "О служебном и гражданском оружии" (третье чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О бухгалтерском учете" (третье чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, Гражданско-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Семейный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении наказаний, законы Азербайджанской Республики "О социальном страховании", "Об охране здоровья населения", "О правах ребенка", "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки", "О сокращенном рабочем времени для отдельных категорий государственных служащих", "О государственной пошлине", "Об исполнении", "Об адресной государственной социальной помощи", "О социальных пособиях", "О трудовых пенсиях", "О присоединении к Конвенции о правах инвалидов", "О правах лиц с инвалидностью" и "О занятости населения" (первое чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О кредитных бюро" (первое чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности" (первое чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О валютном регулировании", "О коммерческой тайне", "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц", "О банках", "О страховой деятельности", "О небанковских кредитных организациях", "Об инвестиционных фондах", "О рынке ценных бумаг", "О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма" и "О платежных услугах и платежных системах" (первое чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Положение "О прохождении военной службы", утвержденное Законом Азербайджанской Республики от 3 октября 1997 года номер 377-IQ (первое чтение);

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О государственной пошлине" и "О лицензиях и разрешениях" (первое чтение);

14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (первое чтение).