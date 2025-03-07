За незаключение договора обязательного страхования со страховщиком в Азербайджане будет налагаться штраф

Устанавливаются штрафы за необеспечение обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и случаев потери профессиональной трудоспособности в результате профессиональных заболеваний.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно законопроекту, в соответствии с законом "Об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и случаев потери профессиональной трудоспособности в результате профессиональных заболеваний", нестрахование каждого работника от утраты профессиональной трудоспособности вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также незаключение договора обязательного страхования со страховщиком физическими или юридическими лицами, обязанными страховать соответствующие риски, влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере 1500 манатов, на юридических лиц - 5000 манатов.

В случае привлечения лица к административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное данной статьей, оно в течение 20 дней должно обеспечить обязательное страхование лица, в пользу которого должен быть заключен договор обязательного страхования. В течение этого времени лицо не будет повторно привлечено к административной ответственности за совершение данного деяния. За сокрытие факта несчастного случая на производстве или непредставление информации в соответствующий орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль за соблюдением трудового законодательства, на день несчастного случая для проведения его расследования, будет налагаться штраф в размере от 1000 до 2200 манатов.

За не составление соответствующего акта работодателем не позднее чем через один день после завершения расследования несчастного случая или за уклонение от составления соответствующего акта по результатам расследования предусмотрен штраф в размере от 1 500 до 2 200 манатов.

Непредоставление или непредоставление в полном объеме, ненадлежащим образом или несвоевременно полной, достоверной информации или предоставление ненадлежащей информации (документов), требуемой в связи со случаями, предусмотренными статьей 539.1-1 настоящего Кодекса (за исключением случаев, предусмотренных статьей 602.4 настоящего Кодекса в отношении проверок, проводимых путем посещения мест осуществления предпринимательской деятельности), по требованию соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль за соблюдением трудового законодательства, влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 1000 до 1500 манатов, на юридических лиц - от 2000 до 2500 манатов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.