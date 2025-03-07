Трамп посоветовал Маску использовать "скальпель вместо топора"

Президент США Дональд Трамп призвал предпринимателя и главу американского департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска использовать "скальпель вместо топора" при оптимизации численности сотрудников федеральных агентств.

Как передает Day.Az, об этом американский лидер написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Мы говорим "скальпель" вместо "топора", - говорится в сообщении.

Он подчеркнул необходимость сокращений в федеральных ведомствах, при этом акцентируя внимание на важности сохранения лучших и наиболее эффективных работников.