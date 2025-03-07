https://news.day.az/world/1735162.html Трамп посоветовал Маску использовать "скальпель вместо топора" Президент США Дональд Трамп призвал предпринимателя и главу американского департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска использовать "скальпель вместо топора" при оптимизации численности сотрудников федеральных агентств.
Трамп посоветовал Маску использовать "скальпель вместо топора"
Президент США Дональд Трамп призвал предпринимателя и главу американского департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска использовать "скальпель вместо топора" при оптимизации численности сотрудников федеральных агентств.
Как передает Day.Az, об этом американский лидер написал на своей странице в социальной сети Truth Social.
"Мы говорим "скальпель" вместо "топора", - говорится в сообщении.
Он подчеркнул необходимость сокращений в федеральных ведомствах, при этом акцентируя внимание на важности сохранения лучших и наиболее эффективных работников.
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