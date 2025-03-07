Принцип Азербайджана в отношении таких организаций, как ПРООН или "Русский дом", соответствует международному праву.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил председатель комитета по правам человека Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Захид Орудж в своем выступлении на пленарном заседании парламента в ходе обсуждения ежегодного доклада уполномоченного по правам человека о защите прав человека в стране в 2024 году.

По его словам, в Азербайджане журналисты несут ответственность не за свою медиадеятельность, а за непрозрачное внешнее финансирование и превращение в агентов влияния в рамках секретных политических проектов иностранных государств.

"Например, проект "Abzas Media" вовсе не является СМИ, а представляет собой платформу разведывательной и гибридной борьбы. Принцип, который Азербайджан применяет в отношении таких медиа-субъектов, как BBC, "Голос Америки", "Россия сегодня", а также организаций, работающих под культурно-гуманитарным прикрытием, таких как ПРООН (UNDP) или "Русский дом", полностью соответствует международному праву и принципам национального достоинства. Государство требует симметричных отношений: в противном случае принимаются меры по ограничению. Иными словами, мы зеркально отражаем отношение, оказываемое нам",- отметил он.

З.Орудж также рассказал о деятельности правозащитных организаций.

"HRW, Freedom House и другие организации за последние 4 года не посвятили ни одного отчета возвращению жителей Зангилана и Шуши на освобожденные земли, а также минному терроризму. Селективное применение прав человека превратилось в сферу, находящуюся в монополии тех, кто использует права в своих интересах и ведут себя как глобальные прокуроры. Однако власть этих юридических монополистов уже терпит крах.

Деятельность местных офисов ряда учреждений ООН, а также Общества Красного Креста в Отечественной войне и после нее по сравнению с 90-ми годами не соответствовала требованиям устава и служила антиазербайджанским планам. Новая международная структура, связанная с пропавшими без вести лицами, уже находится в Баку и будет служить гуманистическим целям", - добавил он.