Эта группа лиц будет штрафоваться на 800 манатов

Милли Меджлис утвердил в окончательном чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях и закон "О воинской обязанности и военной службе", направленные на ужесточение ответственности за уклонение от воинского учета.

Как сообщает Day.Az, согласно новым поправкам, штраф за неявку в военкомат для постановки на воинский учет увеличивается с 30 до 100 манатов.

Также предусмотрены штрафы для должностных и юридических лиц, препятствующих выполнению обязанностей по воинскому учету. В частности, за несвоевременное уведомление призывников или военнообязанных о необходимости явки в военкомат, должностным лицам будет грозить штраф от 200 до 300 манатов, а юридическим лицам - от 600 до 800 манатов.

Согласно действующему законодательству, должностные лица штрафуются на сумму от 80 до 150 манатов, юридические лица - на сумму от 200 до 400 манатов.

Законопроект был согласован и принят в третьем чтении.