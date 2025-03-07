В Азербайджане устанавливается госпошлина за выдачу лицензии на эксплуатацию объектов заправок

Перечень видов деятельности, требующих лицензирования (за исключением случаев, вытекающих из госбезопасности), расширяется.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел свое отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О лицензиях и разрешениях", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно действующему законодательству, монтаж и эксплуатация объектов сжиженного и природного газового хозяйства считается видом деятельности, требующим лицензии. С предлагаемым изменением указанный пункт будет приведен в новой редакции и будет включать перечень видов деятельности, для которых требуется лицензия на установку и эксплуатацию объектов заправки и газоснабжения.

Согласно законопроекту о внесении изменений в закон "О государственной пошлине", устанавливается государственная пошлина за выдачу лицензии на установку и эксплуатацию объектов заправки и газоснабжения. Так, государственная пошлина за выдачу лицензии на установку объектов заправки и газоснабжения составит 1 100 манатов, а государственная пошлина за выдачу лицензии на эксплуатацию объектов заправки и газоснабжения - 2 500 манатов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.