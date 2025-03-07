https://news.day.az/sport/1735169.html Моуринью «заснул» на пресс-конференции после поражения в Лиге Европы - ВИДЕО Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью притворился, что заснул, когда один из журналистов начал задавать вопрос. Как сообщает Day.Az, инцидент произошел на пресс-конференции после поражения от "Рейнджерс" (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Журналист долго подготавливал свой вопрос, что заняло почти минуту.
Моуринью «заснул» на пресс-конференции после поражения в Лиге Европы - ВИДЕО
Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью притворился, что заснул, когда один из журналистов начал задавать вопрос.
Как сообщает Day.Az, инцидент произошел на пресс-конференции после поражения от "Рейнджерс" (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
Журналист долго подготавливал свой вопрос, что заняло почти минуту.
Моуринью сначала внимательно наблюдал за ним, а затем сделал вид, что заснул. Тренер "Фенербахче" положил руку на голову, закрыл глаза и начал громко храпеть.
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