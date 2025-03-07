Моуринью «заснул» на пресс-конференции после поражения в Лиге Европы

Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью притворился, что заснул, когда один из журналистов начал задавать вопрос.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел на пресс-конференции после поражения от "Рейнджерс" (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Журналист долго подготавливал свой вопрос, что заняло почти минуту.

Моуринью сначала внимательно наблюдал за ним, а затем сделал вид, что заснул. Тренер "Фенербахче" положил руку на голову, закрыл глаза и начал громко храпеть.