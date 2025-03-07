Автор: Эльчин Алыоглу,

директор Baku Network, специально для Day.Az

Франсуа Пуппони и около 30 французских парламентариев и избранных должностных лиц выступили с заявлением, требующим освобождения армянских заключенных, содержащихся в Баку. В тексте утверждается, что судебные процессы против бывших лидеров бывшей непризнанной террористической хунты в Ханкенди, таких как Рубен Варданян, Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян и других, являются "политически мотивированными" и проходят с "грубыми нарушениями прав человека".

Авторы заявления обвиняют Азербайджан в "репрессиях, отсутствии независимой судебной системы и процессуальных гарантий". Они утверждают, что арестованные "подвергаются давлению и плохому обращению". Особое внимание уделено голодовке Рубена Варданяна, начатой 18 февраля 2025 года в знак протеста.

Подписанты призывают международное сообщество принять срочные меры для освобождения этих лиц, обвиняя Баку в "нарушении Европейской конвенции о правах человека и Международного пакта о гражданских и политических правах". Они выражают опасения, что дальнейшее бездействие может привести к "усилению репрессий".

Авторами письма являются французские политики, известные своей поддержкой армянского лобби. Среди них Франсуа Пуппони (бывший депутат, активно лоббировал интересы сепаратистов, неоднократно посещал Карабах до его освобождения), Валери Бойе (сенатор, одна из самых известных проармянских фигур во французской политике, постоянно продвигает резолюции против Азербайджана), Франсуа-Ксавье Беллами (депутат Европарламента, выступал против азербайджанских мирных инициатив), а также Себастьен Делогу, Жером Бюиссон, Жаклин Эсташ-Бринио, Патрик Каннер, Изабель Сантьяго и другие.

Большинство подписавшихся представляют партии, традиционно ориентированные на армянское лобби (PS, LR, RN, Modem, Horizons, LFI).

Пуппони и его коллеги вновь выступили с заявлением, которое является не чем иным, как попыткой легитимизировать преступления против суверенитета Азербайджана, выгораживая тех, кто несёт прямую ответственность за десятилетия оккупации, этнические чистки и разрушение городов и деревень на азербайджанской земле. Под лозунгами о "свободе" и "правах человека" скрывается классическая политика двойных стандартов, когда агрессия оправдывается, а жертва выставляется агрессором.

Французские политики, выступая с требованием "освободить армянских заключенных", фактически защищают людей, на чьей совести десятилетия преступлений против мирного населения. Среди них - бывшие лидеры карабахского сепаратистского режима, которые на протяжении десятилетий руководили незаконным образованием, совершали этнические чистки, организовывали военные преступления и расхищали природные ресурсы Азербайджана.

Одной из центральных фигур в списке "узников совести", по версии французских парламентариев, является Рубен Варданян - выходец из России, миллиардер, который в 2022 году отказался от российского гражданства и объявил себя "патриотом "арцаха"". Однако за красивыми словами о "благотворительности" скрывалась реальная цель - превратить Карабах в центр незаконного бизнеса и теневых финансовых операций. Варданян вложил десятки миллионов долларов в поддержку карабахского режима, поставляя финансовые средства сепаратистским вооруженным формированиям. По данным азербайджанских и международных СМИ, через структуры Варданяна осуществлялось финансирование незаконных схем по вывозу золота, меди и других полезных ископаемых с оккупированных территорий. Кроме того, Варданян ни разу не выступил против убийств азербайджанцев, этнических чисток, уничтожения городов и сел. Наоборот, он пытался легитимизировать оккупацию, заявляя о "независимости" так называемого "арцаха".

18 февраля 2025 года Варданян объявил голодовку в знак протеста против суда в Баку. Однако этот жест не отменяет его участия в преступлениях. Он - не политический узник, а человек, который долгие годы действовал в интересах сепаратистских группировок.

Французские депутаты также требуют освободить Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна - бывших главарей сепаратистской структуры, на чьих руках кровь тысяч азербайджанцев. Их преступления задокументированы международными организациями и историческими источниками.

В годы "правления" Аркадия Гукасяна (1997-2007) продолжалась политика этнических чисток, не позволявшая изгнанным азербайджанцам вернуться в свои дома. При нахождении в "вершине властной пирамиды" в Ханкенди Бако Саакяна (2007-2020) карабахские боевики активно использовали запрещенные методы ведения войны, обстреливали мирное население азербайджанских городов, минировали территории и препятствовали мирному урегулированию. А во времена "правления" Араика Арутюняна (2020-2023), в ходе Второй Карабахской войны он санкционировал удары по азербайджанским городам, в том числе Гяндже и Барде, где погибли десятки мирных жителей, включая детей.

Кроме политических фигур, в списке заключенных, за которых заступаются французские политики, находятся высокопоставленные сепаратисты, такие как один из главных идеологов сепаратизма, открыто пропагандировал агрессию против Азербайджана Давид Бабайан и бывший "министр обороны" карабахского режима, лично отвечавший за военные атаки против азербайджанского мирного населения Левон Мнацаканян.

Эти люди руководили вооруженными формированиями, совершавшими военные преступления: казни азербайджанцев, уничтожение их домов, минирование территорий, пытки пленных.

Французские политики, подписавшие обращение, утверждают, что так называемые "власти "арцаха"" всегда выступали за мирное урегулирование конфликта. Однако исторические факты говорят об обратном, ибо в 1992 году армянские вооруженные формирования совершили геноцид в Ходжалы, убив 613 азербайджанцев, включая 106 женщин и 63 ребенка. В течение 30 лет оккупации города и села Карабаха подверглись тотальному разрушению, в том числе 700 000 азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома. Вторая Карабахская война 2020 года показала, что армянская сторона не желала мирного урегулирования и продолжала провокации вплоть до последних дней оккупации.

Подписанты этого письма представляют собой лоббистов армянских интересов, которые годами игнорировали преступления армянской армии против азербайджанцев. Почему мы не слышали их голос, когда сотни тысяч азербайджанцев были изгнаны из Карабаха в результате армянской агрессии? Где была их озабоченность, когда азербайджанские города превращались в руины, когда мирные жители подвергались пыткам и казням?

Ответ очевиден: для французской политической элиты права человека существуют только тогда, когда это выгодно Парижу. Именно Франция долгие годы закрывала глаза на преступления в Африке, оправдывала колониализм и поддерживала режимы, занимавшиеся массовыми убийствами. Теперь те же самые политики читают лекции о "справедливости" Азербайджану, который восстановил свою территориальную целостность.

Более того, Франция сама жёстко преследует любые проявления сепаратизма на своей территории. Когда в 2017 году Каталония объявила о независимости, Париж немедленно поддержал Мадрид в подавлении этого движения, а каталонских лидеров выдали испанскому правосудию. Но когда речь идёт о территориальной целостности Азербайджана, Франция вдруг становится ярым защитником сепаратистов.

Письмо французских парламентариев утверждает, что т.н. лидеры "арцаха" якобы всегда выступали за мирное урегулирование. Это откровенная ложь. Сепаратисты Карабаха на протяжении трёх десятилетий не просто отказывались от мирных решений - они активно саботировали переговорный процесс, подстрекали к новым вооружённым провокациям, пытались закрепить оккупацию. Их отказ вывести войска с азербайджанских территорий стал причиной войны 2020 года, а впоследствии и полной ликвидации сепаратистского режима.

Армянские вооружённые формирования совершали массовые убийства мирных жителей в Ходжалы, Гяндже, Барде, Тертере. Французские депутаты предпочитают не замечать эти преступления. Им удобнее представить этих людей как "жертв режима в Баку", чем признать реальность: они - палачи, а не мученики.

Судебные процессы против преступников - это не "фарс", как заявляют подписанты письма, а неотъемлемая часть справедливости. Все задержанные лица получают надлежащую юридическую защиту, имеют возможность отстаивать свою позицию в суде. Их преступления задокументированы, имеются показания свидетелей, доказательства их участия в оккупации и военных преступлениях.

Азербайджан не нарушает международное право - наоборот, он восстанавливает справедливость. Это именно то, что сделали США, Франция, Великобритания и другие страны, судя военных преступников после Второй мировой войны, это именно то, что делает Украина, судя пленных российских солдат за военные преступления.

Почему же, когда речь идёт об Азербайджане, справедливый суд вдруг называют "политическим фарсом"? Ответ очевиден - это не забота о правах человека, а попытка использовать "арцахский вопрос" в геополитической игре против Баку.

Франция продолжает свою антиазербайджанскую политику, пытаясь реанимировать миф о "независимом "арцахе"". Однако реальность такова: этот миф окончательно разрушен. Никаких "узников совести" в Баку нет - есть преступники, которые должны ответить за свои действия.

Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, и никакие громкие заявления французских политиков не изменят этого факта.

Справедливость восторжествовала, и попытки Запада снова вмешаться в наши дела обречены на провал.