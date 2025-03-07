Очередной бакинский ресторан не прошел проверку

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели проверку ресторана "Отдых", принадлежащего Рзе Гаджиеву, который находится по адресу: Хатаинский район, улица Гасана Салмани, 7.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПБА, в ходе инспекции было установлено, что в кухне заведения отсутствует вентиляционная система, нарушаются санитарно-гигиенические нормы, а также не соблюдается температурный режим при хранении продуктов. Кроме того, на продукты животного происхождения (птичье мясо и рыба), предлагаемые клиентам, не были предоставлены соответствующие разрешительные документы. Работники заведения не прошли медицинское обследование и гигиеническое обучение.

Образцы переработанных продуктов и мяса были направлены на лабораторные исследования.

На предпринимателя составлен административный протокол, и приняты необходимые меры в соответствии с законодательством. Расследование продолжается.

Ранее АПБА сообщило о фактах приготовления блюд из мяса неизвестного происхождения в ресторанах "Sərin" и "Xarı Bülbül", расположенных в Низаминском районе Баку.