Милли Меджлис утвердил окончательную версию поправок в закон "О борьбе с коррупцией"

Парламент Азербайджана в третьем чтении утвердил изменения в закон "О борьбе с коррупцией", направленные на усиление защиты лиц, сообщающих о коррупционных правонарушениях.

Как сообщает Day.Az, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса парламентарии проголосовали за предложенные поправки.

Согласно изменениям, вводится запрет на угрозы, давление, причинение материального или морального ущерба, оскорбления, а также на унижение чести и достоинства информаторов о коррупции и их ближайших родственников. Работодателям также запрещается мстить таким сотрудникам, применяя взыскания, увольняя их, переводя на другую должность, незаконно удерживая зарплату или препятствуя продвижению по службе.

Если информатор предоставит доказательства применения к нему подобных мер, ответственность за опровержение этих доказательств ляжет на работодателя. Руководители органов обязаны обеспечить соблюдение этих требований, а нарушение приведет к ответственности.

Лица, заявляющие о нарушении своих прав, смогут обратиться к вышестоящим должностным лицам или в суд для восстановления своих прав. Руководители учреждений должны определить внутренний механизм подачи информации о коррупционных правонарушениях и ознакомить сотрудников с правилами и правами информаторов.

В зависимости от структуры, численности и специфики органа, руководители назначат уполномоченное подразделение для приема и расследования сообщений о коррупции. Такое подразделение должно быть независимым и не участвовать в кадровых вопросах, чтобы исключить незаконное вмешательство в его работу.