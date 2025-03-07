В Азербайджане могут ужесточить ответственность за незаконное приобретение оружия

В Азербайджане изменяются штрафы за незаконное приобретение, передачу, продажу, хранение и ношение оружия, его комплектующих, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств.

Как сообщает Day.Az, эти изменения были внесены в предложенную поправку в Уголовный кодекс, которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Статья 228 Уголовного кодекса Азербайджана была приведена в новую редакцию.

Согласно проекту, за незаконные действия, связанные с приобретением, передачей, продажей, хранением и ношением оружия, его комплектующих, боеприпасов (кроме гладкоствольных охотничьих ружей и боеприпасов к ним), а также взрывчатых веществ и устройств, предусмотрено наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, ограничением свободы на срок от двух до трех лет или лишением свободы на срок до трех лет.

Если такие деяния совершены группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, неоднократно или лицом с использованием служебного положения, наказание составит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Незаконная продажа огнестрельного оружия, его комплектующих, боеприпасов (кроме гладкоствольных охотничьих ружей и боеприпасов к ним), взрывчатых веществ и устройств будет караться лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.

Если деяния совершены группой лиц, организованной бандой или преступным сообществом, заранее, с использованием служебного положения, неоднократно, через средства массовой информации, включая интернет-ресурсы, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 11 лет.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.