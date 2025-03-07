Мужчина с ножом взял в заложницы сотрудницу аэропорта Казахстана

Мужчина с ножом взял в заложницы сотрудницу аэропорта Алматы, Казахстан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Tengrinews, инцидент попал на видео очевидцев.

По данным источника, в 11:45 (10:45 по бакинскому времени) 7 марта нарушитель прошел в зону предполетного досмотра терминала внутренних рейсов под видом пассажира.

Когда сотрудники авиагавани попросили мужчину показать документы, он взял работницу службы досмотра за волосы, выхватил нож и стал угрожать ей.

Делее некий мужчина в коричневой футболке, судя по всему, предложил себя в заложники вместо сотрудницы аэропорта.

Когда агрессор отвлекся, он вырвал из его рук нож. Злоумышленника удалось обезоружить. Его задержали и доставили в линейный отдел полиции.