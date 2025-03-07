https://news.day.az/society/1735199.html В Азербайджане увеличены некоторые штрафы - ОФИЦИАЛЬНО Штрафы за умышленную порчу или утерю документов воинского учета увеличиваются в 4 раза. Как сообщает Day.Az, это закреплено в поправке к Кодексу об административных правонарушениях, которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
В Азербайджане увеличены некоторые штрафы - ОФИЦИАЛЬНО
Штрафы за умышленную порчу или утерю документов воинского учета увеличиваются в 4 раза.
Как сообщает Day.Az, это закреплено в поправке к Кодексу об административных правонарушениях, которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
Согласно проекту, за умышленную порчу или утерю военного билета или свидетельства о первичном воинском учете призывники и военнообязанные будут подвергаться предупреждению или штрафу в размере 200 манатов.
Для сравнения, согласно действующему закону, штраф за эти действия составлял 50 манатов.
Законопроект был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.
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