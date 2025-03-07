В Азербайджане увеличены некоторые штрафы

Штрафы за умышленную порчу или утерю документов воинского учета увеличиваются в 4 раза.

Как сообщает Day.Az, это закреплено в поправке к Кодексу об административных правонарушениях, которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, за умышленную порчу или утерю военного билета или свидетельства о первичном воинском учете призывники и военнообязанные будут подвергаться предупреждению или штрафу в размере 200 манатов.

Для сравнения, согласно действующему закону, штраф за эти действия составлял 50 манатов.

Законопроект был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.