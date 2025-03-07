В Азербайджане введут новое требование для телеканалов

В Азербайджане был установлен порядок обеспечения доступа к информации для людей с инвалидностью.

Как сообщает Day.Az, это отражается в новой статье 12-1, предложенной к закону "О правах лиц с инвалидностью", которая обсуждалась на заседании Милли Меджлиса. Согласно проекту, государство гарантирует право людей с инвалидностью на доступ к информации. Азербайджанский жестовый язык официально признан языком общения для людей с полной потерей слуха при использовании государственного языка Азербайджанской Республики в устной форме.

Общереспубликанские наземные телевещатели, финансируемые из государственного бюджета и обладающие статусом общественных вещателей, обязаны транслировать свои информационные программы в прайм-тайм с переводом на азербайджанский жестовый язык.

Перевод на азербайджанский жестовый язык выполняют специалисты с соответствующим образованием и квалификацией. Государство стимулирует создание субтитров для аудиовизуальных произведений.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.