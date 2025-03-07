Очень «страшный» Макрон и его очень красная кнопочка

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Франция удваивает военные расходы.

Day.Az представляет публикацию:

Наверняка, президенту Франции нравится его новый образ. Он теперь не просто геополитик, а прямо такой лидер почти военного времени!

От попыток влезть во все возможные геополитические истории в дипломатическом смысле Эмманюэль Макрон перешел к серьезной милитаристской риторике. Но такой ли уж серьезной?

Да, Макрон наращивает армию, удваивает оборонные расходы, обещает послать в Украину войска - но этими разговорами уже и не удивишь никого. И тут французскому президенту пришла на ум идея: Ядерное оружие. Ну, прямо козырный туз - или по крайней мере, Макрон так думает.

Президент Франции пообещал укрыть Европу и Украину ядерной защитой. Не бойтесь, мол, ребятки, французское ядерное оружие на страже, красная кнопка - в руках современного Наполеона, Париж с вами.

Кого Макрон пугает ядерной кнопкой - своих же граждан? Так они и без этого уже боятся его экономических реформ.

Автор карикатуры - HSF