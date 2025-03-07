От моста «Умид» до Зангезурского коридора

Автор: Лейла Таривердиева

5 марта был запущен газопровод Ыгдыр-Нахчыван. На церемонии присутствовали Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеб Тайип Эрдоган

Газопровод Ыгдыр-Нахчыван стал очередной артерией, связывающей Турцию и Азербайджан. Не будем также забывать, что артерии, о которых мы говорим, связывают не только две части тюркского пространства, они также являются выходом для Нахчыванской Автономной Республики в большой мир. Нахчыван более ста лет оторван от основной территории Азербайджана. Ему была уготована судьба Зангезура, но сто лет назад этому помешала Турция, а в начале 90-х автономия выстояла благодаря общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Много бед выпало на долю азербайджанского народа за последние 100-150 лет. Он пережил геноцид, потерю земель, неоднократные попытки лишить его родины и идентичности. Пройдя все это, он стал сильнее, и мы оглядываемся назад с уверенностью, что пережитые трагедии больше не повторятся. Сегодняшний Азербайджан не позволит им повториться.

Открытие газопровода и прозвучавшие на церемонии слова Президента Ильхама Алиева напомнили о многом. О страшных 90-х, самом их начале, когда Нахчыван пытались оторвать и "очистить" от азербайджанцев, осуществив армянский план, не удавшийся в 1920 году. Автономия оказалась в блокаде, враг отрезал для НАР все возможности, почти 15 лет нахчыванцы жили без газа, а электричество было роскошью. Линии электропередач, проложенные из основной части Азербайджана, были перерезаны Арменией. Сухопутная связь через Мегри также была перекрыта. В 2006 году журналисты французской газеты "Либерасьон" побывали в Нахчыване и рассказали в репортаже о реалиях блокадной автономной республики. Вместе с тем, они с удивлением отмечали, что, несмотря на блокаду и связанные с ней трудности, экономика автономии растет.

Большую роль в том, что Нахчыван выжил, не сломался во время многолетней блокады, сыграл мост "Умид" ("Надежда"), соединивший НАР с Турцией. Как сказал на вчерашней церемонии открытия газопровода Президент Ильхам Алиев, одной из причин, по которой Нахчыван тогда не был оккупирован, стал мост "Умид", соединивший автономию с Турецкой Республикой через реку Араз. Мост стал путем, по которому в автономию пошла турецкая помощь. Республика была спасена от голода и нищеты и вырвалась из полной изоляции, получив выход в большой мир.

29 октября 1991 года был открыт временный мост, соединяющий Азербайджан с Турцией. В марте 1992 года Гейдар Алиев совершил визит в Турцию, в рамках которого был подписан Протокол о сотрудничестве между Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана и Турецкой Республикой. А через два месяца, 28 мая состоялось открытие моста Садарак-Дилуджу, названного "мостом надежды". На церемонии присутствовали общенациональный лидер Гейдар Алиев и тогдашний премьер-министр Турции Сулейман Демирель. Причем, строительство и финансирование целиком взяла на себя турецкая сторона. Открытие затем таможенно-пропускных пунктов Садарак и Шахтахты сыграло важную роль в расширении экономических и торговых связей Нахчывана с близлежащими регионами Турции. В дальнейшем вдоль моста была проложена высоковольтная линия электропередач.

Как говорил позднее общенациональный лидер: "В 1992 году мы с уважаемым Сулейман-беком принимали участие в открытии моста, построенного между Турцией и Азербайджаном. Наши народы называют этот мост мостом надежды, чаяний. И это не случайно, ведь долгие годы, в течение 70 лет азербайджанцы были лишены связей со своими братьями в Турции и всегда смотрели на Турцию с большими чаяниями, большими надеждами. После обретения Азербайджаном независимости появились эти возможности. Мосты от сердец к сердцам еще более укрепились, и был проложен мост уже между нашими странами. Этот мост действительно вошел в историю как мост надежды, мост чаяний".

Через три года Нахчыван и Турцию соединит также железная дорога, которая станет частью Зангезурского коридора. Проект строительства железной дороги Карс-Ыгдыр-Аралык-Дилуджу предусматривает прокладку полотна общей протяженностью 214 км, рассчитанного на скорость движения поездов в 160 км/ч. Проект имеет большое значение, он откроет новые возможности для железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и коридора Запад-Восток.

Сегодня, после завершения конфликта и разгрома оккупанта, мост "Умид" уже не является дорогой жизни и спасения для Нахчывана, но остается символом объединения тюркского мира. Он соединил Турцию с Азербайджаном и через него со всем тюркским пространством. И хотя в этой цепочке все еще имеется трещина, не сомневаемся, что она срастется. Потому что Президент Ильхам Алиев обещал: Зангезурский коридор соединит весь тюркский мир.