Официальный визит Президента Ильхама Алиева в Турцию - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
24 апреля 2018 18:53 427
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник прибыл с официальным визитом в Турцию.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В аэропорту "Эсенбога" в Анкаре, где развевались государственные флаги Азербайджана и Турции, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Главу государства встретили вице-премьер Турции Фикри Ишык и другие представители государства и правительства.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Ильхаму Алиеву.
Глава государства поприветствовал почетный караул.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!