Официальный визит Президента Ильхама Алиева в Турцию - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

18:53

24 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках официального визита в Турцию посетил памятник Общенациональному лидеру в парке Гейдара Алиева в Анкаре. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется

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17:42

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник прибыл с официальным визитом в Турцию.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В аэропорту "Эсенбога" в Анкаре, где развевались государственные флаги Азербайджана и Турции, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Главу государства встретили вице-премьер Турции Фикри Ишык и другие представители государства и правительства.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Ильхаму Алиеву.

Глава государства поприветствовал почетный караул.