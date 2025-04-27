https://news.day.az/popularblog/1748107.html

Обстановка в немецком Фрайбурге - ВИДЕО

Аккаунт города Фрайбург опубликовал репост видео пользователя, на котором видно, как большое стадо овец движется по Фрайбургу поздно вечером или ночью. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Согласно ряду сообщений, через город перегоняли овец для выпаса.