https://news.day.az/popularblog/1748107.html Обстановка в немецком Фрайбурге - ВИДЕО Аккаунт города Фрайбург опубликовал репост видео пользователя, на котором видно, как большое стадо овец движется по Фрайбургу поздно вечером или ночью. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Согласно ряду сообщений, через город перегоняли овец для выпаса.
Обстановка в немецком Фрайбурге - ВИДЕО
Аккаунт города Фрайбург опубликовал репост видео пользователя, на котором видно, как большое стадо овец движется по Фрайбургу поздно вечером или ночью.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Согласно ряду сообщений, через город перегоняли овец для выпаса.
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