Посетительница Диснейленда решила пощекотать себе нервы и умерла

В США женщина, решившая пощекотать себе нервы, не пережила поездку на аттракционе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The Mirror.

Пожилая женщина приехала в Диснейленд в Калифорнии и захотела прокатиться на классическом аттракционе "Дом с привидениями". В нем посетители проезжают в кабинках по пугающему лабиринту внутри особняка. Сразу после завершения поездки она потеряла сознание. Сотрудникам службы безопасности парка пришлось проводить сердечно-легочную реанимацию до прибытия парамедиков. Спасти ее не удалось.

"Посетительница была доставлена в местную больницу, где позднее была констатирована смерть", - уточнил официальный представитель парка.