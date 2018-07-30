Канье Уэст оказался бездарным дизайнером

30 июля 2018 18:16

Поклонники высмеяли наброски кроссовок, сделанные американским рэпером и дизайнером Канье Уэстом и опубликованные им в своем Twitter в пятницу, 27 июля. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Highsnobiety, передает Day.Az.

Речь идет о новых моделях Yeezy Boost 700 Wave Runner, Yeezy Boost 350 и Yeezy 500, которые Уэст планирует выпустить в 2019 году.

Пользователям Twitter не понравилась техника исполнения эскизов, и они раскритиковали их в соцсети, называя "детскими".

"Это нарисовала Норт?" - писали они, имея в виду дочь Канье Уэста.

"Кажется, я архитектор", - шутили другие, выкладывая свои рисунки.

"Тут нарисованы коньки, да?" - иронизировали третьи.

В июне Канье Уэст выпустил рекламу своих новых кроссовок Yeezy 500 Supermoon Yellow, в которой снялись порнозвезды. Обувь Уэста прорекламировали участницы реалити-шоу Bad Girls Club, сестры Clermont Twins, колумнистка Кристен Ноэль Кроули, порноактриса Лела Стар, похожая на жену рэпера Ким Кардашьян, и другие ее коллеги.

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