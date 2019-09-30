Названа дата выхода фильма "Блондинка в законе 3"
Слухи о том, что дилогия "Блондинка в законе" получит третью часть наконец-то подтвердились. "Блондинка в законе 3" действительно находится в производстве и уже даже обзавелась датой релиза.
Как сообщает Day.Az, фильм попадет на экраны 8 мая 2020 года.
Напомним, что картина "Блондинка в законе" вышла в 2001 году. Фильм превратил Риз Уизерспун из начинающей актрисы в мировую звезду. Через два года последовал сиквел, который оказался не столь прибыльным, как оригинальная картина. О сюжете предстоящего продолжения пока ничего неизвестно. Но, скорее всего, действие развернется спустя много лет после событий, которыми закончился второй фильм, то есть после свадьбы главной героини и ее головокружительной карьеры в политике.
Н. Гасымова
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