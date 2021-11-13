Новый альбом ABBA возглавил британские чарты

Первый за 40 лет альбом группы ABBA под названием Voyage возглавил чарты в Великобритании, говорится в данных Official Charts company, которая занимается составлением хит-парадов в королевстве, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Альбом Voyage выпустили 5 ноября и за неделю в Великобритании продали 204 тысячи пластинок. Он стал десятым в истории шведского коллектива, который смог подняться на вершину чартов, а общее число недель, проведенных ABBA на вершине хит-парада альбомов в Великобритании, достигло 58. По этому показателю воссоединившаяся после многих лет группа уступает лишь Элвису Пресли и группе The Beatles.

В альбом вошли десять треков, некоторые из них ABBA уже презентовала ранее. На весну 2022 года группа запланировала концерт в поддержку альбома с использованием голограмм. Он должен состояться на арене в Олимпийском парке Лондона, которую специально для него и построили.

Несмотря на то, что фанаты с восторгом восприняли новость о возвращении коллектива, популярного в 1980-х, критики смешанно отозвались о Voyage.