Появились подробности о месте Градского в шоу «Голос»

Ученики Александра Градского, ушедшего из жизни в ночь на 28 ноября, продолжат участвовать в шоу "Голос" без наставника. Об этом сообщает StarHit, передает Day.Az.

"Сегодня проходят репетиции, в ходе которых стало известно, что никакой замены в итоге не случится, ученики Градского продолжат борьбу в команде его имени", - говорится в публикации.

На съемочной площадке изданию подтвердили, что "нового наставника не будет 100%".