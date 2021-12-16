https://news.day.az/showbiz/1416567.html Появились подробности о месте Градского в шоу «Голос»
Появились подробности о месте Градского в шоу «Голос»
Ученики Александра Градского, ушедшего из жизни в ночь на 28 ноября, продолжат участвовать в шоу "Голос" без наставника. Об этом сообщает StarHit, передает Day.Az.
"Сегодня проходят репетиции, в ходе которых стало известно, что никакой замены в итоге не случится, ученики Градского продолжат борьбу в команде его имени", - говорится в публикации.
На съемочной площадке изданию подтвердили, что "нового наставника не будет 100%".
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