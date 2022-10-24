Солистка Spice Girls Мел Би обручилась

Участница группы Spice Girls, 47-летняя Мелани Браун (сценический псевдоним - Мел Би), обручилась со стилистом из города Лидса Рори Макфи, с которым встречается с 2018 года. Об этом сообщают источники в окружении певицы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что 36-летний бойфренд сделал ей предложение в загородном отеле Cliveden House в графстве Беркшир, опустившись на колено и преподнеся кольцо с грушеобразным бриллиантом цвета шампань. Стоимость кольца из розового золота оценивается примерно в 100 000 фунтов стерлингов.

"Мел очень счастлива, и для нее это очень важно, потому что она многое пережила. Пришлось приложить немало усилий, чтобы она вновь доверилась мужчине и снова поверила в любовь", - рассказал источник.

Он добавил, что певица много лет знакома с Макфи, родившимся в том же городе, что и она, и назвал жениха нормальным, порядочным человеком, который "много работал, чтобы построить собственный бизнес". Было отмечено, что лучший друг Макфи - кузен Би.

Напомним, что со своим предыдущим мужем, Стивеном Белафонте, Мел Би развелась в 2018 году. Позже выяснилось, что в браке она страдала от домашнего насилия.