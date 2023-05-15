В Швеции опровергли воссоединение ABBA на "Евровидении" в 2024 году

Шведская группа ABBA не будет воссоединяться на конкурсе "Евровидение" в 2024 году, через 50 лет после того, как выиграла его с песней Waterloo. Об этом в понедельник в интервью телеканалу SVT сообщила официальный представитель музыкантов Йорел Хансер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Определенно фанаты выдают желаемое за действительное. Таких планов не существует! Явное опровержение!" - сказала она.

В минувшие выходные шведская певица Лорин одержала вторую в карьере победу на "Евровидении" в Ливерпуле c песней Tattoo. В результате Швеция примет конкурс у себя в следующем году. В социальных сетях фанаты ABBA сразу отметили совпадение с 50-летием победы квартета в 1974 году. Ряд международных СМИ сообщили, что это указывает на то, что ABBA воссоединится в 2024 году на сцене во время финала конкурса.

Свою первую композицию People Need Love ("Людям нужна любовь") шведский квартет представил в 1972 году. Через два года группа, названная по первым буквам имен ее участников, победила в "Евровидении". Последний альбом группы The Visitors ("Посетители") вышел в 1981 году. Всего ABBA выпустила восемь студийных альбомов и несколько десятков синглов, а многочисленные сборники песен группы выходят и по сей день.

В 2015 году композиция ABBA под названием Dancing Queen была включена в Зал славы премии Grammy. Фильмы Mamma Мiа! ("Мама миа!") и Маmma Мia! 2, в основу которых положены песни шведской группы, по данным кинопортала IMDb (Internet Movie Database), собрали в мировом прокате более $1 млрд.

Первый за 40 лет альбом группы Voyage ("Вояж") вышел 5 ноября 2021 года. Возвращение квартета не только стало одним из самых громких, неожиданных в истории поп-музыки событий, но и побило новые рекорды: альбом достиг вершин хит-парадов в 18 странах, занял самую высокую позицию в США и стал бестселлером года в Германии.