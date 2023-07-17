Фильм «Миссия невыполнима» установил рекорд по дебютным сборам

Седьмая часть кинофраншизы "Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1" собрала в эти выходные $235 млн. Тем самым картина установила собственный рекорд по кассовым сборам в дебютном прокате. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сумма, собранная на зарубежных рынках, составляет $155 млн - пока картина больше всего понравилась в Японии. При этом старт на крупном китайском рынке оказался всего $25,4 млн, что на 66% меньше, чем у предыдущей ленты. В целом, отмечает Deadline, ожидания экспертов, которые прогнозировали сборы за рубежом в районе $150 млн, сбылись.

На домашнем прокате лента с Томом Крузом собрала $80 млн - она установила рекорд по сборам для франшизы на внутреннем рынке всего за пять дней.

Премьера первой части "Смертельной расплаты" состоялась 12 июля 2023 года, а вторая запланирована на 2024 год. Сценаристом и режиссером фильмов стал Кристофер МакКуорри, снявший две последние части франшизы "Миссия невыполнима: Племя изгоев" и "Миссия невыполнима: Последствия". Последней работой МакКуорри с Томом Крузом стал "Топ Ган: Мэверик", который принес режиссеру две номинации на премию "Оскар".

В фильме Том Круз исполнил роль полевого агента Итана Ханта. В каст также вошли уже известные Саймон Пегг (Бенджи Данн), Ребекка Фергюсон (Ильза Фауст), Ванесса Кирби (Аланна Мицополис) и другие. А среди новичков франшизы - Эсай Моралес, Шей Уигэм и Пом Клементьефф.