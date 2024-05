История композиции группы Queen "Mother Love".

"Mother Love" была последней песней, написанной в соавторстве с Фредди Меркьюри и Брайаном Мэем, а также последней песней, которую Меркьюри записал. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Телеграм-канал Селебрити.

"Mother Love" была записана между 13 и 16 мая 1991 года в Mountain Studios в швейцарском Монтрё. К этому времени Фредди Меркьюри уже не мог долго стоять, каждое движение причиняло ему боль. Но он всё равно приходил в студию, чтобы работать и творить. Зная, что эти песни выйдут посмертно. И любая может стать для него последней.

Участник группы, гитарист Брайан Мэй рассказал, как шла работа над песней:

"Фредди сказал: "Пиши мне материал. Я знаю, что у меня не очень много времени. Пиши слова, которые я спою. Потом сделаете с этим, что захотите". Так что я писал на обрывках бумаги эти строчки из "Mother Love". И каждый раз, когда я давал ему ещё одну строчку, он пел её. Пел снова и снова, так что у нас было по три дубля на каждую строчку. Оставался последний куплет, и он сказал: "Я не справлюсь, мне нужно пойти отдохнуть, я вернусь и допою". Но он больше не вернулся".

Последний куплет допел сам Брайан Мэй.

По словам барабанщика Роджера Тейлора, в этой песне Фредди взял такую невероятную ноту в середине, что у него до сих пор мурашки по коже бегут.

В конец песни был включен сэмпл из вокальной импровизации, записанной на знаменитом концерте Queen 12 июля 1986 года на стадионе "Уэмбли", и сэмплы из вступлений к студийным версиям "One Vision" и "Tie Your Mother Down". Кроме того, ближе к концу трека можно услышать отрывок из каждой когда-либо записанной песни Queen, собранный воедино и затем быстро пропущенный через магнитофон.

Песня вышла на альбоме группы "Made in Heaven", выпущенном в 1995 году.

