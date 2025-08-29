https://news.day.az/showbiz/1776988.html Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса заподозрили в расставании Актеров Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса заподозрили в расставании. Об этом сообщает Hindustan Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. 48-летний Райан Рейнольдс впервые за долгое время не поздравил публично жену с днем рождения. Кроме того, актер удалил некоторые совместные фото с ней в соцсетях.
