Умер одевавший принцессу Диану дизайнер

Известный британский дизайнер одежды Пол Костелло умер в возрасте 80 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Independent.

Его модный бренд Paul Costelloe Collections подтвердил уход своего основателя, добавив, что модельер тихо скончался в окружении своей семьи после непродолжительной болезни.

Костелло считался личным дизайнером принцессы Дианы, сотрудничая с ней с 1983 по 1997 годы. В основном он разрабатывал ее официальные наряды, однако некоторые его работы вызывали полемику - например, шифоновая юбка, которая становилась слегка прозрачной при подсветке сзади. Также модельер в свое время представил корпоративную форму для авиакомпаний British Airways и Delta Airlines, и одел Олимпийскую сборную Ирландии.