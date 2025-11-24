Звезда «Мистера и миссис Смит» перенес инсульт

Американский актер и рэпер Дональд Гловер, который является звездой сериала "Мистер и миссис Смит", рассказал, что перенес инсульт во время концертного тура в прошлом году. Об этом пишет CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что из-за проблем со здоровьем музыканту пришлось прервать тур. Тогда он назвал это просто недомоганием. "У меня очень сильно болела голова в Луизиане, но я все равно отыграл шоу. Я плохо видел, поэтому, когда мы поехали в Хьюстон, я пошел в больницу, и врач сказал: "У тебя был инсульт"", - рассказал певец в ходе недавнего выступления.

Гловер также добавил, что позже в результате обследования у него "нашли отверстие" в сердце и ему пришлось сделать две операции.