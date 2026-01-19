Этибар Асадли представил новый альбом в Париже

В Париже, на концертной площадке La Petite Halle, пианист и композитор, луареат международных конкурсов Этибар Асадли представил свой новый альбом WYA (Who You Are), сообщили Day.Az в Ассоциации диалога Франция-Азербайджан (Association Dialogue France-Azerbaijan, ADFA).

Альбом WYA стал знаковым релизом для музыканта: в нём джазовая импровизация соединяется с элементами традиционной ближневосточной музыки и современными электронными текстурами. Этот синтез формирует уникальный авторский язык - эмоциональный, свободный и в то же время цельный как художественное высказывание. Альбом WYA создан как приглашение заглянуть во внутренний мир человека, увидеть скрытую в нём силу, духовность и справедливость, открыть самого себя. Эта идея выражена через символ глаза.

На сцене к Этибару Асадли присоединился перкуссионист Мартин Вангерме. Его ритмические партии подчеркнули импровизационный характер материала и усилили живую динамику композиций.

Концерт состоял из двух частей: в первой прозвучали композиции из альбома WYA, во второй - электронная музыка. Публика активно танцевала, и можно сказать, что в тот день в этом пространстве почти целый вечер звучала азербайджанская музыка - даже во время антракта.