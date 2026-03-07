Бенни Бланко рассказал о психических расстройствах Селены Гомес на фоне слухов о разводе

Пока фанаты просят Селену Гомес подать на развод, пара не собирается расходиться, даже несмотря на сложности в отношениях. Супруги поделились личным опытом борьбы с биполярным расстройством певицы в выпуске подкаста "Друзья хранят секреты".

Об этом передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk.

В беседе с лучшим другом музыканта Лил Дикки и его женой Кристин Баталауку артистка рассказала, как диагноз изменил ее жизнь. И какую роль в этом играет поддержка партнера.

Гомес назвала диагноз "чертовски сложным". Так, чтобы найти подходящий подход к терапии, ей пришлось сменить нескольких врачей и пройти четыре курса реабилитации. Певица призналась, что раньше действовала "то из страха, то из любви, то из страсти". Теперь же, научившись распознавать маниакальные эпизоды, она может быстрее справляться со своим состоянием.

"Полезно иметь партнера, который понимает, где может быть "точка замерзания", и принимает вас таким, какой вы есть. Тогда вы постепенно начинаете понимать, что происходит", - отметила Селена, говоря о поддержке со стороны Бланко. При этом артистка подчеркивает, что не стыдится таких периодов, а осознание проблемы стало важным шагом к контролю над ней.

Бенни Бланко подтвердил маниакальный эпизоды жены и добавил, что она часто о них не помнит. "Она начинает понимать, что с ней происходит, уже после, а иногда даже не помнит, когда это случилось. По сути, не стоит говорить с человеком об этом, пока он в таком состоянии, и даже когда вы встречаетесь, она постоянно начеку", - объяснил музыкант.

Интересно, что Селена впервые публично заговорила о биполярном расстройстве в 2020 году - после нервного срыва в 2018‑м. С тех пор она открыто делится методами, которые помогают ей справляться с обострениями. Например, в сентябре 2024 года в интервью Vanity Fair певица рассказала, что использует температурное воздействие - холодную воду и обогреватели. Судя по всему, Бенни Бланко стал неотъемлемой и важной частью терапии.

Напомним, об отношениях Селены Гомес и Бенни Бланко стало известно в конце 2023 года. Позже выяснилось, что певица первая призналась в любви продюсеру. Уже в январе 2024-го пара появилась вместе на публике. Радостной новостью о помолвке певица поделилась 12 декабря 2024 года.

Свадьба возлюбленных состоялась в Калифорнии 27 сентября. Несмотря на то, что торжество было камерным, на нем присутствовало много звездных гостей.