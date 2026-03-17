Зендея дала первое интервью после новости о свадьбе с Томом Холландом

В преддверии выхода нового фильма "Вот это драма!" Зендея активно начала свой промо-тур, включая шоу Джимми Киммела, где впервые затронула тему тайной свадьбы с Томом Холландом.

Слухи о скрытной свадьбе Зендеи и Тома Холланда появились, когда звездный стилист Ло Роуч проговорился, что торжество давно состоялось, а мы все пропустили. Поклонники даже начали генерировать свадебные ИИ-фото, одни из которых разлетелись по всему Интернету и дошли до самой Зендеи.

"Конечно, я их видела. Некоторые люди присылали мне фото и серьезно спрашивали, правда ли это. Но нет, эти фото фейковые", - прокомментировала актриса. Правда, о настоящих доказательствах торжества ничего не упомянула. Хотя как будто и так все понятно - на том самом пальце не первый раз можно разглядеть обручальное кольцо.

Зендея и Том познакомились на съемках первой части "Человека-паука", а в этом году выходит уже четвертый фильм франшизы: "Этот проект очень дорог для нас, мы выросли вместе с ним. И знаю, как эта роль важна Тому. А сюжетом новой части я вполне довольна", - рассказала она.

Возвращаясь к промо-туру, актриса затронула тему работы с Робертом Паттинсоном, вместе они снялись в трех проектах: "Это забавно, ведь мы до этого нигде вместе не снимались, а теперь целых три фильма подряд выйдет. И я как раз практически разгадала личность Роберта, он ведь не так прост". Зендея также добавила, что впервые посмотрела "Сумерки" перед съемками с Паттинсоном. В этом году ожидается три премьеры с Зендеей и Робертом - "Вот это драма!", "Дюна 3" и "Одиссея". А фильм "Человек-паук: Совершенно новый день" ожидается на больших экранах 30 июля.