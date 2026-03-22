Зендая впервые за долгое время вышла на публику с Томом Холландом после слухов о свадьбе

Актеры Зендая и Том Холланд впервые за долгое время вышли на публику после новости о тайной свадьбе. Фото опубликованы на сайте Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Папарацци засняли Зендаю и Тома Холланда 20 марта в Лос-Анжелесе, когда они направлялись с друзьями на ужин в ресторан. Актеры были запечатлены держащимися за руки. Артистка появилась на публике в черном облегающем лонгсливе, белой макси-юбке и балетках. Том Холланд предпочел футболку в полоску, широкие джинсы, кроссовки и кепку.

10 марта Зендая продемонстрировала золотое обручальное кольцо на публике. Она показала новое украшение на шоу бренда Louis Vuitton, которое состоялось в рамках Недели моды в Париже. Актриса позировала перед фотографами в белой рубашке, юбке с асимметричным подолом и черных туфлях на каблуках. Образ знаменитости дополнили кожаный пояс, браслеты, кольца и серьги. Актрисе сделали укладку и макияж с черными стрелками и розовой помадой.