Роберта Паттинсона обвинили в неуважительном отношении к Кристен Стюарт

Голливудского актера Роберта Паттинсона обвинили в неуважительном отношении к бывшей возлюбленной, коллеге Кристен Стюарт.

На премьере фильма "Вот это драма!" в Риме журналист поинтересовался у Роберта Паттинсона, что он считает "тревожным знаком" в отношениях.

"Знак зодиака? Овен", - ответил актер.

После этого Роберт Паттинсон заявил, что пошутил и сказал первое, что пришло ему в голову. Однако некоторые интернет-пользователи посчитали, что актер намекнул на свою бывшую девушку Кристен Стюарт.

"На 100% подкалывает Кристен Стюарт", "Ха-ха-ха, Кристен Стюарт - Овен", "Видно, как он паникует, осознавая, что натворил", "Случайно? Серьезно?" - писали пользователи в X (бывший Twitter).