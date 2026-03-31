Звезда «Друзей» раскрыла секрет 30-летнего брака

Американская актриса Лиза Кудроу поделилась секретом 30-летнего брака с рекламным агентом Мишелем Стерном. 62-летнюю звезду сериала "Друзья" цитирует издание People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Кудроу, важнее всего желание оставаться вместе.

"По большей части, важно взаимоуважение. А также желание остаться вместе, а затем заново учиться взаимоуважению, практиковать взаимоуважение и умение слушать", - объяснила она.

Лиза Кудроу и Мишель Стерн впервые встретились в 1980-х, -тогда мужчина встречался с ее соседкой по комнате. Они поженились 27 мая 1995 года, свадьба была закрытой.

Через три года у пары родился сын Джулиан Мюррей. Во время беременности Кудроу снималась в "Друзьях", и ее состояние вписали в сюжет - героиня актрисы Фиби была суррогатной матерью для своего брата Фрэнка и его жены Элис.