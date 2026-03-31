Зендея планирует взять паузу в кино после насыщенного года

Работоспособности Зендеи можно позавидовать. За последний год вышло и было анонсировано множество масштабных проектов с ее участием: "Вот это драма!", третий сезон "Эйфории", новая часть "Человека-паука", "Дюна: Часть третья", "Одиссея". Актриса решила пересмотреть свой график.

"Я просто надеюсь, что люди не устанут от меня, и я очень благодарна всем, кто поддерживает мои фильмы и мою карьеру любым способом. Я глубоко признательна", - сказала Зендея в интервью Fandango. Актриса добавила, что "ненадолго исчезнет" и сделает паузу в участии в новых проектах.

К слову, фильм "Вот это драма!" с Зендеей и Робертом Паттинсоном в главных ролях скоро выйдет в прокат. По сюжету влюбленные Чарли и Эмма должны вот-вот сыграть свадьбу, но жених узнает о невесте то, что предпочел бы никогда не знать. Церемония оказывается под угрозой.