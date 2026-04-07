Канье Уэсту могут запретить въезд в Британию
Рэперу Канье Уэсту могут ограничить въезд в Великобританию после его антисемитских высказываний. Об этом сообщает издание Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг заявил, что Министерство внутренних дел рассматривает вопрос о том, следует ли разрешить Канье Уэсту въезд в страну. При этом политик отказался комментировать возможный запрет.
"Решение о том, может ли он въехать в Великобританию, находится в компетенции Министерства внутренних дел, и этот вопрос рассматривается. Было бы неуместно с моей стороны комментировать это", - заявил Стритинг.
