Популярного рэпера арестовали по подозрению в убийстве

Американского певца и рэпера Энтони Берка, известного под псевдонимом D4vd, арестовали по подозрению в убийстве девочки-подростка. Об этом пишет The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

21-летнего артиста задержали в Голливуде в четверг, 16 апреля. В заявлении полиции уточняется, что Берк задержан без права освобождения под залог. Дело будет передано прокурорам в понедельник, 20 апреля.

10 сентября стало известно, что полиция в США обнаружила сумку с фрагментами тела в багажнике машины, принадлежащей D4vd. Сообщалось, что автомобиль "Тесла" оставили на парковке за несколько дней до этого. Правоохранители прибыли на место из-за жалоб прохожих на устойчивый резкий запах. Позже экспертиза показала, что останки принадлежат 15-летней Селесте Ривас, которая исчезла в апреле 2024 года в Калифорнии.