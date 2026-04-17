Звезду «Друзей» госпитализировали

Американская актриса, звезда сериалов "Друзья" и "Женаты... с детьми" Кристина Эпплгейт попала в больницу на фоне борьбы с рассеянным склерозом. Об этом пишет издание TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным источника, артистке потребовалась госпитализация в Лос-Анджелесе. Конкретные причины не уточняются.

Представитель Эпплгейт отказался комментировать состояние актрисы. "У нее сложный анамнез различных заболеваний, о которых она откровенно рассказывала", - добавил он.