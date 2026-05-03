Фанаты певицы Шакиры на концерте унизили бывшего футболиста Пике

Популярная певица Шакира провела бесплатный концерт на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На выступление по оценкам СМИ пришло около двух миллионов человек. Во время концерта Шакира намекнула на негативное отношение к своему бывшему партнеру - экс-футболисту "Барселоны" Жерару Пике.

"Вы знали, что в Бразилии 20 миллионов матерей-одиночек? Им приходится много работать, чтобы поддерживать семьи. И я одна из таких!" - произнесла Шакира.

Вскоре посетители концерта начали скандировать нецензурную кричалку в адрес Пике.

Шакира и Жерар Пике начали встречаться в 2010-м. Спустя два года у них родился первенец Милан, а еще через два года на свет появился их второй сын Саша. Летом 2022 года певица ушла от футболиста из-за его измен. Через полгода Шакира выпустила песню, в которой "прошлась" по своему бывшему мужу и его новой девушке. Певица записала трек о "мести" на испанском языке, в котором есть отсылки к новым отношениям спортсмена. Сейчас знаменитость живет со своими сыновьями в Майами.

В феврале 2023 года Шакира анонсировала новый альбом Las Mujeres Ya No Lloran.

Пике - воспитанник "Барселоны". Свою карьеру на взрослом уровне он начал в "Манчестер Юнайтед", выступал в аренде в клубе "Реал Сарагоса", а в 2008 году пополнил состав каталонцев, в составе которых играл до завершения карьеры в 2022 году.