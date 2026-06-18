Звезда «Друзей» показала фото дочери в честь ее 22-летия
Звезда сериала "Друзья" американская актриса Кортни Кокс показала фото дочери Коко Аркетт в честь ее 22-летия. Публикация появилась на странице звезды в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
62-летняя артистка поделилась двумя совместными кадрами. На первом она позировала с взрослой наследницей, которая надела черный топ на одно плечо с надписью Star Wars ("Звездные войны") и распустила гладко уложенные волосы.
Второй снимок оказался из детства девушки. На нем Кокс, стоя в морской воде, держала девочку на руках.
Аркетт - единственный ребенок актрисы. Она родила ее в браке с коллегой Дэвидом Аркеттом. Девушка строит карьеру в творческой сфере, а также занимается бизнесом.
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