Звезда «Друзей» показала фото дочери в честь ее 22-летия

Звезда сериала "Друзья" американская актриса Кортни Кокс показала фото дочери Коко Аркетт в честь ее 22-летия. Публикация появилась на странице звезды в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

62-летняя артистка поделилась двумя совместными кадрами. На первом она позировала с взрослой наследницей, которая надела черный топ на одно плечо с надписью Star Wars ("Звездные войны") и распустила гладко уложенные волосы.

Второй снимок оказался из детства девушки. На нем Кокс, стоя в морской воде, держала девочку на руках.

Аркетт - единственный ребенок актрисы. Она родила ее в браке с коллегой Дэвидом Аркеттом. Девушка строит карьеру в творческой сфере, а также занимается бизнесом.